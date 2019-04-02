Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 21:07

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Париж. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика во вторник проинформировал Конституционный совет страны о сложении полномочий главы государства, сообщают алжирские СМИ.

"Президент республики Абдель-Азиз Бутефлика официально проинформировал председателя Конституционного совета о решении прекратить исполнение мандата на посту президента республики", - цитируют СМИ сообщение канцелярии президента.

В соответствии с конституцией Алжира теперь сроком на 90 дней исполняющим обязанности президента может быть назначен председатель верхней палаты парламента Алжира Абделькадер Бенсалах.

Затем в стране должны пройти выборы.

Ранее с призывом немедленно уйти в отставку к президенту обратился главнокомандующий алжирской армией Ахмед Салах.

Ранее 82-летний президент Алжира А.А.Бутефлика заявлял о том, что покинет пост до окончания своего президентского срока, который истекает 28 апреля.

Президент Алжира объявил об отказе от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении перенести на более поздний срок проведение выборов, которые изначально были намечены на 18 апреля 2019 года.

Данное решение вызывало волну недовольства среди жителей Алжира, которые стали выходить на акции протеста против А.Бутефлики. Демонстранты, требующие его ухода от власти, считают подобные уступки недостаточными.

А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года, страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.

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