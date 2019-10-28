Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 2:48

Мадрид. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего соперника Альберта Фернандеса с победой на президентских выборах и пригласил его позавтракать в резиденцию Casa Rosada, сообщают местные СМИ.

"Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса, я только что говорил с ним, я пригласил его на завтрак, потому что он должен начать процесс упорядоченного перехода, который принесет спокойствие всем аргентинцам. Главное - благополучие аргентинцев", - цитируют слова Макри СМИ.

Согласно предварительным результатам, после подсчета более 94% бюллетеней Фернандес набирает 47,85% голосов, Макри получает 40,65%.

Граждане Аргентины в воскресенье проголосовали на парламентских и президентских выборах.

За пост главы государства борются действующий президент Макри и левоцентристский оппозиционер Фернандес.

Экс-руководитель страны Кристина Фернандес де Киршнер в случае победы Фернандеса станет вице-президентом.

Победа в первом туре, согласно местному законодательству, обеспечена кандидату, набравшему больше 45%, либо 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.

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