Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 15:06

Дубай. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Ашраф Гани отверг возможность переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ) без прекращения огня в стране.

"Путь наш ясен. Мы сделали выбор в пользу прочного и достойного мира и не пойдем на попятную. Переговоры с талибами невозможны без прекращения огня", - заявил в понедельник Гани, которого цитируют афганские СМИ.

"Мы сформировали национальный и международный консенсус по вопросу о мире. Мы создали условия для мира, но талибы поняли это превратно", - подчеркнул президент.

На прошлой неделе талибы совершили в Кабуле и других районах страны серию терактов, повлекших многочисленные жертвы.

Президент Афганистана, собиравшийся в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, отменил свой визит. Сам Трамп сообщил в минувшую субботу, что из-за терактов отменил встречи с лидерами "Талибана" и президентом Афганистана.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что США приостанавливают переговоры с талибами, которые они вели в Катаре и что он отзывает в Вашингтон спецпредставителя по Афганистану Залмая Халилзада.

По итогам девяти раундов Халилзад и талибы договорились о проекте соглашения, которое предусматривало запуск переговорного процесса между Кабулом и движением "Талибан" до президентских выборов, намеченных на 28 сентября. Представители талибов сообщили, что эти переговоры должны были начаться 23 сентября.

1ак др

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