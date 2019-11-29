Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 4:58

Кабул. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что для достижения прочного мира необходимо ликвидировать террористические убежища за пределами Афганистана.

Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом минувшей ночью, встреча прошла на американской базе Баграм, в 60 км к северу от Кабула.

"Сегодня я встретился с президентом Дональдом Трампом на авиабазе Баграм. На нашей двусторонней встрече мы обсудили важный прогресс, которого мы совместно достигли в наших военных усилиях на поле боя, включая подавление ДАИШ (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России - ИФ) в восточном Афганистане. Президент Трамп высоко оценил неустанные усилия афганских сил безопасности в этой борьбе", - написал Гани в пятницу в Твиттере.

По его словам, обе стороны подчеркнули, что если талибы (Талибан - запрещённая в РФ организация) искренне привержены достижению мирного соглашения, они должны согласиться на прекращение огня.

"Мы также подчеркнули, что для достижения прочного мира необходимо ликвидировать террористические убежища за пределами Афганистана", - отметил Гани.

Президент Афганистана сообщил, что после встречи главы двух государств встретились с военнослужащими США и поздравили их с Днем благодарения.

"Мы поблагодарили их и их афганских коллег за их постоянные усилия и жертвы в борьбе с терроризмом", - заявил Гани.

Перед этим ряд СМИ США сообщили, что президент Трамп прибыл с неожиданным визитом в Афганистан в сопровождении супруги Мелании, советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена и главы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

мк

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!