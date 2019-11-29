Кабул. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что для достижения прочного мира необходимо ликвидировать террористические убежища за пределами Афганистана.
Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом минувшей ночью, встреча прошла на американской базе Баграм, в 60 км к северу от Кабула.
"Сегодня я встретился с президентом Дональдом Трампом на авиабазе Баграм. На нашей двусторонней встрече мы обсудили важный прогресс, которого мы совместно достигли в наших военных усилиях на поле боя, включая подавление ДАИШ (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России - ИФ) в восточном Афганистане. Президент Трамп высоко оценил неустанные усилия афганских сил безопасности в этой борьбе", - написал Гани в пятницу в Твиттере.
По его словам, обе стороны подчеркнули, что если талибы (Талибан - запрещённая в РФ организация) искренне привержены достижению мирного соглашения, они должны согласиться на прекращение огня.
"Мы также подчеркнули, что для достижения прочного мира необходимо ликвидировать террористические убежища за пределами Афганистана", - отметил Гани.
Президент Афганистана сообщил, что после встречи главы двух государств встретились с военнослужащими США и поздравили их с Днем благодарения.
"Мы поблагодарили их и их афганских коллег за их постоянные усилия и жертвы в борьбе с терроризмом", - заявил Гани.
Перед этим ряд СМИ США сообщили, что президент Трамп прибыл с неожиданным визитом в Афганистан в сопровождении супруги Мелании, советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена и главы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.
мк