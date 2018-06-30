Президент Афганистана объявил о возобновлении операций афганских вооруженных сил против талибов
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Дубай. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) окончено, передают в субботу местные СМИ.
"Кабул объявляет о завершении перемирия правительства с "Талибаном", - говорится в сообщении, распространенном в Twitter телеканала "Толо ньюс".
В ходе пресс-конференции в Кабуле А.Гани заявил, что продолжит переговоры с талибами о налаживании мирного процесса.
"Теперь это решение "Талибана" - хотят ли они продолжить убивать или присоединятся к мирному процессу", - отметил президент.
Ранее А.Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, затем перемирие было продлено до 29 июня.
В свою очередь, лидеры талибов заявляли о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней 15-17 июня.
1тэ др
Интерфакс