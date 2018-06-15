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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 10:03 15.06.2018 - 10:03

Дубай. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении режима перемирия с боевиками группировки "Талибан" (запрещена в РФ - ИФ) на время мусульманского праздника Ид-аль-Фитр, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Режим перемирия вступил в силу вечером в четверг 14 июня и продлится три дня - пока мусульмане отмечают завершение поста в месяц Рамадан.

В сообщении отмечается, что А.Гани намерен использовать эту возможность, чтобы по истечении трехдневного перемирия не возвращаться к боевым действиям и убедить представителей "Талибана" сесть за стол переговоров.

Лидер талибов Хайбатулла Ахундзада подтвердил, что движение будет придерживаться режима перемирия в течение трех дней, однако напомнил, что прежде чем начать переговорный процесс с правительством Афганистана, он хотел бы провести встречу талибов с представителями США.

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