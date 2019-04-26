Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 14:11

Брюссель. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Ашраф Гани одобрил новый состав парламента страны, спустя шесть месяцев после выборов, передают в пятницу западные СМИ.

А.Гани, выступая в Кабуле перед членами двух палат парламента Афганистана, выразил сожаление в связи с задержками объявления результатов выборов.

При этом президент подчеркнул, что 33 места в парламенте по-прежнему пустуют, поскольку избирательная комиссия не объявила результатов выборов в некоторых районах центрального Кабула.

По словам А.Гани, это показало "неэффективность деятельности ряда бывших членов избирательной комиссии".

Парламентские выборы в Афганистане прошли в октябре прошлого года и стали первыми за последние восемь лет. Голосование осложнили нападения боевиков "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России) , а также ряд технических проблем.

СМИ напоминают, что на второй день выборов произошел взрыв бомбы, которая была заложена в провинции Нангархар на востоке Афганистана. В результате взрыва погибли 27 мирных жителей и 11 полицейских.

1тэ ар

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