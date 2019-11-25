Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 8:06

Кабул. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Ашраф Гани осудил нападение на сотрудников ООН, произошедшее в Кабуле в минувшее воскресенье, а также заявил о необходимости найти нападавших и привлечь их к ответственности, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Гани также поручил сотрудникам правоохранительных органов и сил безопасности страны обеспечить безопасность сотрудников международных гуманитарных организаций в Афганистане, говорится в сообщении.

"Президент Гани решительно осудил нападение и дал указание органам безопасности страны установить и наказать исполнителей (...), а также обеспечить безопасность сотрудников международных учреждений, действующих в Афганистане и предоставляющих гуманитарную помощь и услуги", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вечером 24 ноября в машину ООН в Кабуле была брошена ручная граната. Начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что взрыв произошел примерно в 18:20 (16:50 мск) в квартале Бхар-Хона Кабула в зоне ответственности девятого полицейского участка.

"В результате взрыва вблизи машины ООН в Кабуле погиб один иностранный гражданин, ранено пять гражданских лиц, в том числе два афганских сотрудника ООН", - сообщил Рахими в твиттере. Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла ответственность за нападение.

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) призвала афганские власти незамедлительно расследовать нападение на ее сотрудников в Кабуле и привлечь виновных к ответственности. Миссия подтвердила гибель одного из своих коллег, а также ранения двух других сотрудников.

вш

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