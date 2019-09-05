Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 14:14

Кабул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани заявил, что мировое сообщество не должно игнорировать преступные действия талибов, (участники запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"), отметил, что следует осудить их.

Он осудил произошедший в четверг теракт в Кабуле, в результате которого погибли 10 человек, и ответственность за который взяло на себя движение "Талибан". Президент заявил, что "мир с партией, которая убивает невинных людей и не верит в мир, является бессмысленным".

"Международное сообщество должно обвинить террористическую группу талибов в преступлениях против человечности и не должно игнорировать их злоупотребления", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте президента.

"Международное сообщество, учитывая действия талибов, должно знать, с каким типом преступной и кровожадной группы они имеют дело. Группа террористов, которая каждый день совершает террористические акты против гражданских лиц и служб, убивают невинных людей, не колеблясь, уничтожает Афганистан", - заявил президент.

В четверг в одном из гражданских районов Кабула совершен террористический акт, погибли 10 человек, ранены - 42 человека.

пч

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