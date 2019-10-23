Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 16:52

Мадрид. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Боливии Эво Моралес считает, что массовые протесты в стране являются организованной попыткой госпереворота, сообщают западные СМИ.

"Я созвал пресс-конференцию, чтобы заявить перед всем боливийским народом и всем миром о том, что в настоящее время происходит попытка госпереворота. Правые силы подготовили госпереворот при международной поддержке", - сказал Моралес.

В ночь на вторник в ряде городов Боливии начались беспорядки, участники которых выступили с обвинениями в адрес властей в мошенничестве на выборах президента.

В частности, в конституционной столице страны Сукре протестующие подожгли местный офис избирательной комиссии, в Потоси и Оруро были предприняты попытки штурма представительств избирательной комиссии, в Риберальте протестующие свалили памятник бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу, а в Тарихе участники акций протеста жгли материалы избирательной комиссии.

Беспорядки начались после того, как избирательная комиссия, не подсчитав все бюллетени, объявила, что второй тур выборов, о котором сообщалось первоначально, может не потребоваться.

На данный момент подсчитано более 95% голосов избирателей, при этом 46,4% получает кандидат от "Движения за социализм", нынешний президент страны Эво Моралес Айма. Его основной конкурент кандидат от партии "Гражданское сообщество" бывший президент Боливии Карлос Меса выходит на второе место с 37% голосов.

И если накануне сообщалось, что в стране, скорее всего, пройдет второй тур, то в избиркоме заявили, что в случае, если разница между результатами двух кандидатов-лидеров будет составлять 10 процентных пунктов, то второй тур не потребуется.

Меса, выступая перед своими сторонниками, заявил, что не признает итогов выборов. "Мы не собираемся признавать эти результаты, это постыдное абсолютное мошенничество, породившее в боливийском обществе ненужную напряженность", - сказал он.

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