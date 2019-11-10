Этот контент был опубликован 10 ноября 2019 г. 22:25

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Боливии Эво Моралес Айма заявил о сложении полномочий главы государства, его заявление транслировала радиостанция Pio Doce.

Прошение об отставке направлено боливийскому парламенту.

Незадолго до этого объявления он покинул административную столицу страны Ла-Пас после того, как призыв к отставке прозвучал от командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана.

Моралес объявил об уходе с поста президента страны на фоне массовых протестов, начавшихся после 20 октября, когда в Боливии состоялись президентские выборы, сопровождавшиеся подтвержденными фактами мошенничества.

Вслед за Моралесом в отставку подал и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера.

Ранее в воскресенье Моралес объявил о проведении в стране внеочередных всеобщих выборов и о смене всего состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии

1ар тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!