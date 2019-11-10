Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Боливии Эво Моралес Айма заявил о сложении полномочий главы государства, его заявление транслировала радиостанция Pio Doce.
Прошение об отставке направлено боливийскому парламенту.
Незадолго до этого объявления он покинул административную столицу страны Ла-Пас после того, как призыв к отставке прозвучал от командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана.
Моралес объявил об уходе с поста президента страны на фоне массовых протестов, начавшихся после 20 октября, когда в Боливии состоялись президентские выборы, сопровождавшиеся подтвержденными фактами мошенничества.
Вслед за Моралесом в отставку подал и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера.
Ранее в воскресенье Моралес объявил о проведении в стране внеочередных всеобщих выборов и о смене всего состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии
1ар тг