Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 19:26

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник заявил, что Бразилия готова приложить все усилия для урегулирования проблемы в Венесуэле.

"Насколько возможно, мы сотрудничаем (с США - ИФ), чтобы решить вопрос с диктатурой в Венесуэле, и Бразилия готова и стремится выполнить эту миссию, чтобы принести свободу и демократию в эту страну", - заявил он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Ж.Болсонару добавил, что Бразилия активно способствует передаче гуманитарной помощи США на территорию Венесуэлы.

"Когда-то Венесуэла была самой процветающей страной в Латинской Америке, однако сейчас люди умирают от голода, страдают от насилия, недостатка медикаментов - что-то ужасное там происходит. И мы должны положить конец этому", - подвел итог бразильский лидер.

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