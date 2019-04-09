Мадрид. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.
"Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею", - сказал он в интервью радиостанции Jovem Pan.
В настоящее время, по словам Ж.Болсонару, Бразилия совместно с США ведет работу, направленную на то, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии.
Ж.Болсонару вместе с тем отметил, что если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут в результате какой-либо иностранной интервенции, то, независимо от того, кто придет к власти, вполне вероятно, что в стране вспыхнет партизанская война, которую организуют сторонники действующего президента.
1гк тг