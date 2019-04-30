Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 18:40

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и "свободу венесуэльцев".

"Бразилия сочувствует страданиям народа Венесуэлы, который порабощен диктатором, поддержанным "Партией трудящихся" (левая бразильская партия - ИФ) и Партией социализма и свободы (левая радикальная бразильская партия - ИФ) и идеологически близкими им силами. Мы поддерживаем свободу братской страны, которая хочет жить в настоящей демократии", - написал Ж.Болсонару в своем аккаунте в Tweeter.

Бразильский лидер подтвердил, что его страна поддерживает "демократический переход" власти в Венесуэле.

"Бразилия с большим вниманием следит за ситуацией в Венесуэле и вновь заявляет о поддержке демократического перехода, который происходит в соседней стране. Бразилия вместе с народом Венесуэлы, президентом Хуаном Гуайдо и свободой венесуэльцев", - отметил Ж.Болсонару.

Ранее во вторник сообщалось, что Ж.Болсонару объявил о созыве кризисного комитета, на котором будет обсуждаться ситуация, складывающаяся в Венесуэле. В заседании примут участие Ж.Болсонару, вице-президент Гамилтон Моурон, министр по делам административной безопасности Аугушту Элену, глава оборонного ведомства Фернанду Азеведу и МИД Эрнешту Араужу.

Во вторник Х.Гуайдо, выступая перед сторонниками, заявил, что военнослужащие Венесуэлы в итоге выбрали сторону народа, который выступает против нынешних властей страны

По словам Х.Гуайдо, большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

1кю ар

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