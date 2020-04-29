Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 8:42

Мадрид. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что сожалеет относительно высокого числа жертв коронавируса в его стране, но не может ничего с этим сделать, пишет журнал "Вежа".

По его данным, один из журналистов попросил его прокомментировать сложившуюся ситуацию с коронавирусом в Бразилии, где число жертв превысило 5 тыс. человек. "И что? Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал? Хоть я и Мессия, но чудес сотворить не могу", - ответил президент, полное имя которого Жаир Мессиас.

Он также отметил, что большинство жертв - пожилые люди, и поэтому, по его словам, с этим ничего нельзя сделать. Президент Бразилии, которому 65 лет, добавил, что и сам когда-нибудь умрет.

Накануне число жертв коронавируса в Бразилии превысило 5 тыс. человек. Число выявленных случаев заражения в этой стране достигло 73,2 тыс. человек.

Общественность в Бразилии и в мире критикует Болсонару за его позицию по коронавирусу, который он называет "легкой простудой" и считает, что ограничительные меры, введенные для его сдерживания, могут слишком сильно навредить экономике.

1эф др

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