Президент Бразилии предложил постепенное повышение пенсионного возраста

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 11:14

Рио-де-Жанейро. 4 января. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару, инаугурация которого состоялась 1 января, предложил постепенно повысить пенсионный возраст в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин, пишет Financial Times.

Для того, чтобы законопроект прошел голосование в нижней палате Конгресса, ему потребуется поддержка 60% депутатов. Ранее министр экономики Паулу Гуэдес заявил, что если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, это обеспечит стране "десятилетие стабильного экономического роста".

В настоящее время многие работники в Бразилии могут выйти на пенсию примерно в 55 лет, из-за чего расходы на пенсионное обеспечение составляют примерно треть бюджета страны. При этом дефицит бюджета в минувшем году составил примерно 8% ВВП.

Предшественник Ж.Болсонару Мишел Темер пытался поднять пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 62 лет для женщин, однако его инициатива провалилась в Конгрессе. Эксперты считают, что с учетом большего политического капитала действующего президента и более умеренных положений реформы у нового проекта есть шансы на успех в первые месяцы президентства Ж.Болсонару.

Служба финансово-экономической информации

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