Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 8:43

Мадрид. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару внес салоны красоты и спортзалы в список предприятий, чья деятельность жизненно важна во время пандемии коронавируса, они будут открыты для посещения, передают во вторник бразильские СМИ.

"Здоровье - это жизнь, поэтому сегодня я внес спортзалы, салоны красоты и парикмахерские в список жизненно важных услуг", - заявил он журналистам.

"У любого, кто сидит дома, например, повышается уровень холестерина, уровень стресса, появляется много проблем. Но если люди могли бы пойти в спортзал, в соответствии с рекомендациями Минздрава, они были бы здоровее. То же самое с салонами красоты и парикмахерскими. Сделать маникюр, уложить волосы - это вопросы гигиены", - добавил Болсонару.

Президент Бразилии добавил, что в стране в индустрии красоты и здоровья работает более миллиона человека.

Декрет о том, что такие предприятия были внесены в список жизненно важных услуг, был опубликован в правительственном бюллетене накануне. Болсонару ранее неоднократно заявлял, что не верит в серьезность коронавируса.

В Бразилии от коронавируса скончались более 11,5 тыс. человек, заражение выявлено у 168 тыс. человек.

1эф пч

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