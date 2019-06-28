Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 4:35

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару рассчитывает на содействие лидеров стран БРИКС в урегулировании кризиса в Венесуэле.

"Я думаю, что могу рассчитывать на сотрудничество всех присутствующих за этим столом, и надеюсь, что вместе мы сможем помочь урегулировать кризис в Венесуэле", - сказал Болсонару на саммите БРИКС, который проходит "на полях" "двадцатки" в Осаке.

В саммите принимают участие президенты России, Бразилии и ЮАР, председатель КНР и премьер-министр Индии.

1пп гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!