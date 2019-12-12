Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 8:35

Мадрид. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару сделал скрининг рака кожи в госпитале ВВС Бразилии, сообщает "Аженсия Бразил".

"У меня светлая кожа, я много рыбачу, я много чем занимаюсь. Поэтому не исключается вероятность развития меланомы", - сказал он журналистам в президентской резиденции Паласиу да Алворада. На левом ухе у него был бандаж.

Он рассказал, что во время обследования ему сделали анестезию и взяли биоматериал с левого уха. "Я уснул. Я был такой уставший, что лег на кушетку и уснул", - заявил президент Бразилии.

Затем глава государства в шутливой форме заверил, что не ощущает проблем со здоровьем. "Будьте уверены, (Амилтон - ИФ) Моурау пока остается на посту вице-президента", - сказал он.

Здоровье Болсонару часто становится предметом интереса журналистов. В период предвыборной кампании он подвергся ножевой атаке во время агитации перед избирателями. С тех пор он несколько раз ложился в больницу на операции. Президенту Бразилии 64 года.

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