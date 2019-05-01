Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 20:34

Мадрид. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду заявил, что лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо удалось "пустить трещину" по правительству Венесуэлы, передают местные СМИ.

"Мы располагаем информацией о том, что есть трещина, и она подбирается все ближе и ближе к Вооруженным силам. Существует возможность краха правительства", - заявил он журналистам по итогам экстренного заседания в министерстве обороны страны, посвященного ситуации в Венесуэле.

По его словам, события в Венесуэле, произошедшие накануне, нельзя называть поражением оппозиционера Х.Гуайдо.

"Я признаю патриотический и демократический дух Хуана Гуайдо в его борьбе за свободу в своей стране", - отметил президент Бразилии.

В то же время, советник Ж.Болсонару, отставной генерал Аугусту Элену в интервью порталу "Глобу" заявил, что попытка Х.Гуайдо поднять восстание больше напомнила ему драку футбольных фанатов.

Ранее в офисе Ж.Болсонару заявили, что по меньшей мере 25 венесуэльских военнослужащих обратились в посольство Бразилии в Каракасе с просьбой о предоставлении им убежища.

Во вторник в Венесуэле прошли массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Х.Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

1эф гс

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