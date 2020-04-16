Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 1:00

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил своего министра здравоохранения Энрике Мандетта после нескольких недель борьбы по поводу коронавирусной стратегии страны.

"Я только что получил от президента Жаира Болсонару уведомление о моем увольнении с поста министра здравоохранения", - написал уходящий министр Луис Энрике Мандетта в твиттере в четверг, поблагодарив своих коллег и пожелав успеха своей замене.

Мандетта был одним из крупнейших сторонников социального дистанцирования в Бразилии, поддерживал решения губернаторов о закрытии школ и предприятий. Но его подход поставил его в противоречие с Больсонару, который ранее преуменьшал вред COVID-19 и предупреждал, что экономические последствия изоляции могут быть хуже, чем сам вирус.

Его место займет онколог Нельсон Тейх, который поддерживал президентскую кампанию Болсонару.

Во время телевизионной пресс-конференции Болсонару назвал эту отставку Мандетты "разводом по обоюдному согласию" и частью "переходного периода".

Он высоко оценил проделанную им работу, но настаивал на том, что экономика и здоровье в данный момент должны рассматриваться как две болезни.

"Ты не можешь лечить одно и игнорировать другое", - отметил он.

Президент добавил, что уже обсуждал необходимость "постепенно открываться" с новым министром Тейхом.

"Что касается социальной изоляции, то здесь не будет никаких внезапных решений", - сказал Тейх, выступая после Болсонару.

"Мы будем принимать решения, основываясь на достоверной информации. Все будет основано на науке", - добавил он.

По последним данным, в Бразилии зарегистрировано 30 тыс. 425 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Погибло более 1 тыс.924 человека.

1вз гс

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