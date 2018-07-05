Президент Венесуэлы призвал армию быть готовой к отражению американской агрессии
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Мадрид. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы страны повысить бдительность и быть в постоянной готовности к отражению военного вторжения Соединенных Штатов.
"Вы не должны ни на секунду ослаблять готовность к защите, поскольку мы отстаиваем самое великое право, которое наша страна получила за всю ее историю", - сказал он, выступая перед военными.
Заявление Н.Мадуро связано с сообщениями в американских СМИ в среду о том, что президент США Дональд Трамп в августе 2017 года на одном из совещаний в Белом говорил о возможности вторжения в Венесуэлу из-за угрозы региональной безопасности.
Н.Мадуро отметил, что предложение американского президента было сделано после его встречи с представителями венесуэльской оппозиции в США.
"Это что, совпадение? Нет, это не совпадение", - отметил президент Венесуэлы.
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Интерфакс