Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 7:44 05.07.2018 - 07:44

Мадрид. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы страны повысить бдительность и быть в постоянной готовности к отражению военного вторжения Соединенных Штатов.

"Вы не должны ни на секунду ослаблять готовность к защите, поскольку мы отстаиваем самое великое право, которое наша страна получила за всю ее историю", - сказал он, выступая перед военными.

Заявление Н.Мадуро связано с сообщениями в американских СМИ в среду о том, что президент США Дональд Трамп в августе 2017 года на одном из совещаний в Белом говорил о возможности вторжения в Венесуэлу из-за угрозы региональной безопасности.

Н.Мадуро отметил, что предложение американского президента было сделано после его встречи с представителями венесуэльской оппозиции в США.

"Это что, совпадение? Нет, это не совпадение", - отметил президент Венесуэлы.

1гк др

Neuer Inhalt Horizontal Line