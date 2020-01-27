Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 15:24

Берлин. 27 января. ИНТЕРФАКС - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник прибыл в Польшу на памятные мероприятия по поводу 75 лет со дня освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим солдатами Красной Армии, передает телеканал Welt.

Президент планирует возложить венок к стене смерти на территории мемориала и поговорить с бывшими узниками лагеря. Вместе с ними Штайнмайер зажжет свечи у мемориала, затем вечером вместе с президентом Израиля Реувеном Ривлиным он вылетит в Берлин.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в свою очередь пообещал, что Германия будет активней бороться с проявлениями антисемитизма в обществе, который снова набирает обороты.

"С июля мы будем председательствовать в Европейском совете. Борьба с антисемитизмом на международном уровне станет важной частью нашей политической повестки как в Германии, так и в целом", - сказал министр ранее.

За годы действия немецких концентрационных лагерей Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в них было уничтожено около полутора миллионов человек. Освенцим стал крупнейшим и одним из наиболее жестоких концлагерей, символом Холокоста.

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