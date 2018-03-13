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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 13:58 13.03.2018 - 13:58

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент греческого футбольного клуба ПАОК, российский предприниматель Иван Саввиди принес извинения болельщикам и мировой общественности из-за инцидента во время матча с ФК АЕК.

"Я приношу извинения всем болельщикам ПАОК, греческим болельщикам в целом, мировой футбольной общественности. Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом", - говорится в официальном заявлении И.Саввиди, опубликованном во вторник на сайте ФК ПАОК.

Он объяснил, что его реакция была вызвана "общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а также комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК-АЕК".

Ранее сообщалось, что И.Саввиди в Греции предъявлено обвинение в нарушении регламента футбольного матча.

По информации ряда СМИ, во время футбольного матча чемпионата Греции между командами ПАОК и АЕК рефери не засчитал гол, забитый игроком ПАОКа, владельцем которой является И.Саввиди. Бизнесмен был так возмущен ситуацией, что выбежал на поле и направился к главному арбитру. При этом на кадрах с матча видно, что у И.Саввиди на поясе висит кобура с пистолетом. В итоге матч был отменен, а команда И.Саввиди получила техническое поражение.

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