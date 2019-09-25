Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 19:28

Тбилиси. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявила о необходимости преобразования существующего формата международных (женевских) дискуссий по Закавказью в действенный инструмент разрешения конфликта.

"В первую очередь необходимо расширение политического измерения существующих форматов, чтобы стало возможным вести существенные и предметные дискуссии. Необходимо перейти от дискуссий экспертов к политическим переговорам", - сказала Зурабишвили, выступление которой транслировали грузинские телеканалы.

По словам грузинского президента, необходима политическая воля всех сторон, чтобы женевский формат стал инструментом разрешения конфликта.

При этом она не исключила в случае необходимости возможности создания новых переговорных форматов по урегулированию конфликтов.

"Любой форум или диалог, формальный или неформальный, должен быть использован для того, чтобы Россия включилась в дискуссии о строгом выполнении условий соглашения о прекращении огня, чтобы миссия наблюдателей Евросоюза получила возможность осуществлять наблюдение на всей территории, как это было согласно в свое время", - сказала Зурабишвили.

Также она заявила о том, что для властей Грузии приоритетом является деэскалация ситуации на границе с Южной Осетией.

ки

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