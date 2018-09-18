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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 21:12 18.09.2018 - 21:12

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Польский президент Анджей Дуда во вторник призвал своего американского коллегу Дональда Трампа направить больше американских военных в его страну и создать там постоянную военную базу.

"Я хотел бы предложить американскому президенту отправить больше военных в Польшу", - сказал он на совместной пресс-конференции с Д.Трампом.

"Мы считаем, что присутствие США (в Польше - ИФ) является гарантом безопасности в нашей части Европы", - добавил президент Польши.

Он добавил, что Польша намерена модернизировать свои вооруженные силы и увеличить инвестиции в оборонную сферу.

"Мы хотим реализовать больше проектов и закупать больше оборудования", - сказал польский лидер.

Кроме того, А.Дуда подчеркнул, что выступает за создание в Польше американской военной базы.

"Я надеюсь, что президент США примет положительное решение относительно размещения военных, а также снаряжения. И я был бы очень рад создать постоянную американскую базу в Польше, которую мы бы назвали "Крепость Трампа"", - добавил он.

Ранее во вторник Д.Трамп заявил, что рассматривает идею о создании американской военной базы в Польше.

В ходе встречи в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой Д.Трамп отметил, что "очень серьезно" изучает этот вопрос.

Президент США пообещал, что будет обсуждать эту тему с Варшавой.

"Если они хотят сделать это (разместить на своей территории базу США - ИФ), то, конечно, мы готовы поговорить об этом", - сказал Д.Трамп.

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