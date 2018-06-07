Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 16:28 07.06.2018 - 16:28

Дубай. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, переизбранный на второй срок, выбрал министра жилищного строительства Мустафу Мадбули новым премьер-министром, сообщает в четверг сайт ливанского издания "Дейли стар".

Также президент дал задание премьеру сформировать новое правительство страны.

Как напоминает "Дейли стар", ранее на этой неделе правительство Египта во главе с премьером Шерифом Исмаилом подало в отставку в ходе процесса по смене кабмина.

Однако, уточняет издание, нынешние министры пока что сохранят свои посты в рамках переходного правительства.

А.ас-Сиси победил на президентских выборах, которые прошли в стране в марте. За него проголосовали более 97% избирателей. В минувшую субботу он был приведен к присяге.

Он будет возглавлять страну до 2022 года.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line