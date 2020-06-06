Этот контент был опубликован 6 июня 2020 г. 14:15

Дубай. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии, предусматривающей прекращение огня в этой стране с 8 июня, сообщил телеканал "Аль-Арабийя".

Заявление египетского лидера прозвучало после его встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, который ведет борьбу с правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

По словам ас-Сиси, "каирская инициатива" проложит путь к восстановлению нормальной жизни в Ливии. Президент при этом подчеркнул, что военного решения кризиса в Ливии нет.

Он добавил, что стороны ливийского конфликта получат приглашение присоединиться к инициативе. Президент добавил, что в соответствии с условиями режима прекращения огня все иностранные бойцы должны быть выведены из Ливии.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия. Весной ПНС начало операцию Peace Storm с целью покончить с атаками ЛНА, которая пыталась взять Триполи более года. В результате на этой неделе силы ПНС объявили о том, что что полностью вернули контроль над столичным районом.

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