Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 12:45 27.09.2018 - 12:45

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых он указал на важность мирных переговоров между Израилем и палестинцами, сообщают западные СМИ со ссылкой на канцелярию египетского президента.

"Президент указал на важность возобновления переговоров между двумя сторонами, палестинцами и израильтянами, чтобы достичь справедливого и всеобъемлющего решения, основанного на принципе двух государств, и соответствующего международным договоренностям", - говорится в заявлении канцелярии по итогам встречи.

Встреча лидеров прошла поздно вечером в среду в Нью-Йорке, где сейчас проходит Генассамблея ООН.

В среду на полях ГА ООН также прошла встреча "Ближневосточного квартета", в который входят США, ЕС, Россия и ООН. Участники встречи обсуждали перспективы мирных переговоров между Израилем и палестинцами и выразили обеспокоенность эскалацией в секторе Газа.

Израиль в 2014 году приостановил мирные переговоры с Палестинской национальной администрацией (ПНА), когда противоборствующие в прошлом палестинские группировки ФАТХ и ХАМАС объявили о примирении и формировании единого правительства.

1мм эф

Neuer Inhalt Horizontal Line