Этот контент был опубликован 22 сентября 2019 г. 17:46

Иерусалим. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Следующее правительство Израиля должно быть сформировано правящей партией "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху и оппозиционной "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца, считает президент страны Реувен Ривлин.

По его словам, именно так удастся сформировать стабильную коалицию.

"Мы все понимаем, что стабильное правительство, которое сможет не допустить третьих выборов за год, должно включать в себя две основные партии", - заявил он в воскресенье на встрече с представителями "Кахоль-Лаван".

В воскресенье Ривлин проводит консультации, по итогам которых он примет решение, кому из политиков поручить формирование правительства. В настоящее время он встречается с членами правящей партии "Ликуд".

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. Для формирования коалиции большинства необходимо согласие минимум 61 депутата. Однако "Ликуд" прошла в Кнессет с 31 местом, а оппозиционная "Кахоль-Лаван" - с 33 местами. Левоцентристский блок вместе со списком арабских партий улучшили свои результаты на этих выборах, вместе у них 57 мест. У правых партий - 55 мест.

Какая из двух сил в Израиле придет к власти, во многом зависит от партии "Наш дом Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана. Именно его партия отказалась присоединиться к коалиции Нетаньяху по итогам апрельских выборов. По итогам подсчетов голосов, на данный момент у этой партии восемь мест в Кнессете.

Как сообщает Times of Israel, Либерман заявил, что не собирается поддерживать ни кандидатуру Ганца, ни Нетаньяху. По его словам, он не хочет поддерживать Нетаньяху, поскольку тот сформирует правительство из ультраортодоксальных и "мессианских" национально-религиозных партий. Ганца он не хочет поддерживать потому, что тот также не исключает формирования правительства с ультраортодоксальными партиями и со списком арабских партий.

Представители списка арабских партий заявили, что собираются рекомендовать президенту кандидатуру Ганца, члены партии "Кахоль-Лаван", соответственно, также поддержат своего лидера.

1эф ав

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