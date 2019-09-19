Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 15:37

Иерусалим. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Израиля Реувен Ривлин в воскресенье приступит к переговорам с лидерами тех партий, которые смогли преодолеть избирательный барьер на прошедших на этой неделе парламентских выборах, сообщает в четверг газета "Джерузалем пост" со ссылкой на заявление офиса президента.

Ожидается, что консультации продлятся два дня.

По данным "Джерузалем пост", Реувен Ривлин в целях обеспечить транспарентность политического процесса распорядился, чтобы переговоры о формировании нового правительства демонстрировались в прямом эфире.

Ранее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал оппозиционную партию "Кахоль-лаван" сформировать правительства национального единства, а ее главу Бенни Ганца - к встрече.

Повторные досрочные выборы состоялись в Израиле 17 сентября. Окончательные результаты пока не объявлены, однако оппозиционная "Кахоль-лаван" на данный момент с небольшим отрывом опережает правящую партию "Ликуд".

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