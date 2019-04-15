Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 9:49

Иерусалим. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Израиля Реувен Ривлин в понедельник начал консультации с лидерами прошедших в парламент партий относительно кандидатуры премьера страны, сообщает "Едиот ахронот".

По данным издания, Р.Ривлин уже проводит консультации с представителями партии "Ликуд" действующего главы правительства Биньямина Нетаньяху.

Затем он встретится с членами других партий, чтобы выслушать и их рекомендации. После консультаций со всеми партиями он поручит кандидату, заручившемуся большинством голосов, сформировать правительство.

На формирование коалиции кандидату в премьер-министры Израиля отводится максимум 42 дня. После этого он выносит на голосование состав предложенного правительства, который должен быть одобрен минимум 61 голосом из 120 имеющихся в Кнессете.

Если лидеру победившей партии не удается сформировать коалицию, это право переходит к конкурирующей партии. Премьер-министром в итоге объявляют того политика, которому удалось сформировать коалицию.

Выборы в Израиле состоялись 9 апреля. Блок правых партий получил большинство мест в Кнессете - парламенте Израиля. Поэтому, как ожидается, Б.Нетаньяху сможет остаться у власти.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!