Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 9:13

Иерусалим. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Израиля Реувен Ривлин заверил, что сделает все возможное, чтобы не допустить продолжения политического кризиса и третьих за короткий срок парламентских выборов.

"Я сделаю все возможное, чтобы не допустить еще одних выборов и добиться быстрого формирования правительства", - сказал Ривлин в видеообращении, выдержки из которого публикует "Таймс оф Исраэл".

Он призвал граждан страны во вторник прийти на голосование и отдать свой голос.

Во вторник в Израиле проходят уже вторые за год выборы в парламент страны - Кнессет. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

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