Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 9:03

Иерусалим. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Израиля Реувен Ривлин официально уведомил лидера блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, что его мандат на формирование правительства истек, теперь это право переходит к Кнессету, сообщает в четверг Times of Israel.

"Я надеюсь, что члены Кнессета смогут договориться о большинстве таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки сформировать правительство и избежать четвертого раунда выборов", -говорится в письме Ривлина.

У Бенни Ганца было двое суток, чтобы договориться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о формировании правительства.

Осведомленные источники сообщили Channel 12 news в среду вечером, что они опасаются, что Нетаньяху не заинтересован в заключении сделки. Недавний опрос показал, что "Ликуд" может получить явное большинство голосов, если страна сейчас пойдет на четвертые выборы.

У Кнессета будет 21 день для выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Это дает Нетаньяху и Ганцу еще три недели, чтобы заключить сделку.

Если никто из кандидатов не получит поддержки 61 из 120 членов кнессета, то страну ждут четвертые выборы за последние 16 месяцев.

В Израиле уже год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в Кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

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