Этот контент был опубликован 13 октября 2019 г. 14:49

Иерусалим. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Израиля Реувен Ривлин отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой даровать помилование израильтянке Нааме Иссахар, которую в России в пятницу приговорили к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

"Наама совершила серьезную ошибку и призналась в преступлении, но в случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор будет иметь крайне разрушительное воздействие на ее жизнь", - говорится в письме, копия которого размещена на странице Реувена Ривлина в Twitter.

"Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к Вашему (Владимира Путина - ИФ) милосердию и состраданию, призывая Вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение", - отмечается в письме.

При этом президент напомнил о благодарности Израиля России за то, что ее военные с риском для собственной жизни вернули на родину останки сержанта израильской армии Захари Баумеля.

В пятницу издание "Джерузалем пост" сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе контактов с президентом России Владимиром Путиным несколько недель назад в Сочи поднимал вопрос о судьбе израильтянки Наамы Иссахар.

"Премьер-министр Нетаньяху говорил с российским президентом Владимиром Путиным о ней и о ее деле, когда он приезжал в Сочи несколько недель назад и поднимал этот вопрос вновь в ходе разговора по телефону на этой неделе", - цитировала газета заявление канцелярии Нетаньяху.

По данным издания, Израиль отказался от предложения России обменять Иссахар на российского гражданина Алексея Буркова, экстрадиции которого запросили США. Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу США. Согласно заявлению канцелярии, Высший суд Израиля уже одобрил экстрадицию в Соединенные Штаты, поэтому произвести обмен гражданами невозможно.

В МИД Израиля раскритиковали приговор, вынесенный Иссахар Химкинским городским судом. Его назвали "непропорционально тяжелым наказанием израильской гражданке без уголовного прошлого".

США полагают, что Бурков виновен в совершении кибератак. Он свою вину отрицает.

Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Она должна отбывать наказание в колонии общего режима.

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