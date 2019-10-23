Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 19:21

Иерусалим. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Израиля Реувен Ривлин в среду поручил лидеру оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцу сформировать коалиционное правительство, сообщает Jerusalem Post.

У Ганца есть на это 28 дней, по истечении этого срока он должен сообщить Ривлину, удалось ли ему сформировать коалицию. Он также может запросить дополнительные 14 дней.

Многие израильские СМИ неоднократно выражали сомнения относительно перспектив Ганца в этом деле.

Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил Ривлину, что ему не удалось сформировать коалицию по итогам переговоров с партиями, прошедшими в Кнессет Израиля по итогам выборов в сентябре.

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