Иерусалим. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Израиля Реувен Ривлин в среду поручил действующему премьеру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство страны.
"Я объявляю, что премьер-министр и член Кнессета Биньямин Нетаньяху должен сформировать правительство", - написал Р.Ривлин в своем Twitter.
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