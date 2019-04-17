Иерусалим. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Израиля Реувен Ривлин в среду поручил действующему премьеру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство страны.

"Я объявляю, что премьер-министр и член Кнессета Биньямин Нетаньяху должен сформировать правительство", - написал Р.Ривлин в своем Twitter.

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