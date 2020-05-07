Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 19:57

Иерусалим. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Израиля Реувен Ривлин поручил Биньямину Нетаньяху сформировать правительство после того, как парламент поддержал закон о коалиции на основе ротации, сообщает The Times of Israel.

"По просьбе большинства членов Кнессета я информирую вас о том, что у вас есть срок в 14 дней для того, чтобы сформировать правительство", - говорится в письме Ривлина, направленном Нетаньяху, а также спикеру Кнессета и лидеру партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу.

Ожидается, что новое правительство может быть приведено к присяге уже 13 мая.

Если же Нетаньяху не справится с этой задачей за 14 дней, то Кнессет вновь будет распущен, и в стране пройдут четвертые по счету выборы в парламент.

Ранее в четверг большинство депутатов Кнессета поддержали создание правительства национального единства на основе ротации. Согласно договоренностям Нетаньяху и Ганца, Нетаньяху займет пост премьера на полтора года, затем его сменит Ганц. Потом еще девять месяцев премьером будет Нетаньяху, и еще на такой же срок Ганц. При этом оба сохранят за собой право вето даже на то время, пока другой политик будет занимать пост премьера.

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