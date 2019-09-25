Иерусалим. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Израиля Реувен Ривлин выбрал премьер-министра Биньямина Нетаньяху в качестве кандидата, который должен сформировать новое правительство, передают израильские СМИ со ссылкой на заявление офиса Ривлина.

Газета "Гаарец" отмечает, что партия Нетаньяху "Ликуд" получила меньше мест в Кнессет по итогам выборов, чем ее основной соперник, однако лидер оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц заручился меньшей поддержкой среди членов партий, прошедших в парламент.

Тем не менее, на данный момент Нетаньяху не обеспечил себе поддержку большинства в парламенте.

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