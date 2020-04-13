Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 1:18

Иерусалим. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Израиля Реувен Ривлин продлил мандат спикера кнессета и председателя партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, чей мандат на формирование правительства Израиля истекает в понедельник в полночь, еще на 48 часов, сообщает The Times of Israel.

Президент согласился продлить мандат Ганца до полуночи среды после того, как к запросу присоединился премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В совместном заявлении Нетаньяху и Ганц сообщили, что ими был достигнут "значительный прогресс в переговорах по формированию чрезвычайного правительства единства".

Отмечается, что стороны снова встретятся завтра утром.

В настоящее время нет никаких подробностей о том, какие компромиссы могли быть достигнуты.

Лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" в понедельник обратился с призывом к премьеру страны и главе партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху немедленно приступить к формированию правительства национального единства.

Отмечалось, что если стороны до полуночи понедельника не заключат соглашение по поводу нового правительства, то задача сформировать его перейдет к кнессету, у которого будет 21 день на подбор кандидатуры нового премьера. Если кнессет не справится с этой задачей, то Израилю, вероятно, придется проводить четвертые выборы за период чуть более года.

В Израиле уже почти год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

В итоге в стране состоялись третьи выборы. В Израиле право сформировать правительство дает президент на основе консультаций с прошедшими в парламент партиями. В этот раз он выбрал Ганца, так как ему отдало предпочтение больше депутатов кнессета, чем Нетаньяху.

Однако накануне президент Израиля не стал продлевать мандат Ганца на формирование правительства.

1вз аг

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