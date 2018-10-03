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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 9:10 03.10.2018 - 09:10

*** Число погибших превысило 1,4 тыс. человек

Гонконг. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Индонезии Джоко Видодо в среду посещает районы страны, которые пострадали от разрушительного землетрясения и цунами на прошлой неделе, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, Дж.Видодо должен посетить одну из больниц и встретиться с пострадавшими.

По словам индонезийского лидера, помощь от других стран и международных гуманитарных организаций начинает поступать в пострадавшие районы, однако властям по-прежнему предстоит проделать много работы.

Тем временем, число погибших в результате землетрясения достигло 1407 человек. Ранее сообщалось о гибели 1,2 тыс. человек.

По данным ООН, около 200 тыс. человек нуждаются в экстренной помощи, в том числе десятки тысяч детей. Свыше 60 тыс. жилых зданий на острове Сулавеси оказались разрушены.

В прошлую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1. Ранее в среду в районе землетрясения начал извергаться вулкан Сопутан, однако эвакуация пока не объявлялась.

1тэ аю

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