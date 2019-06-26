Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 15:32

Лондон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Ирак не должен быть втянут в очередной конфликт на фоне роста напряженности вокруг соседнего Ирана, заявил президент страны Бархам Салех.

"У нас было четыре десятилетия вызовов и беспорядков. Мы не хотим быть втянутыми в очередную войну", - сказал Салех в Чатем-Хаусе (Королевский институт международных отношений) в Лондоне.

Говоря о растущем напряжении в отношениях Ирана и США, он подчеркнул, что его страна не станет "перевалочным пунктом для противоборствующих сторон".

"Мы просим всех остыть, пора положить этому конец", - отметил Салех.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились на прошлой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили дрон, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но в последний момент приказ был отозван президентом США Дональдом Трампом.

Позже Трамп ввел санкции против духовного лидера Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, пояснив, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Президент заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

Санкции также были введены в отношении иранских военачальников, в том числе против командующих силами Корпуса стражей Исламской революции и командующих пятью округами ВМС Ирана.

1кю ар

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