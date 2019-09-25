Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 2:27

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Ирак не позволит кому-либо превращать его территорию в плацдарм для нанесения ударов по соседним государствам, заявил иракский президент Бархам Салех журналистам.

"Это относится к нашей суверенной ответственности. Наша суверенная обязанность - соблюдать нашу конституцию, а не использовать Ирак в качестве базы для любых угроз нашим соседям", - сказал он перед встречей с президентом США Дональдом Трампом "на полях" проходящей сессии Генассамблеи ООН.

Салех отметил: " Ирак является конструктивным игроком, он пытается убедить всех своих соседей в том, что стабильность и суверенитет Ирака отвечают общими интересами".

Он добавил: "Многое в этом плане происходит, и я с нетерпением жду возможности поговорить об этом с президентом Трампом".

Ране в интервью телеканалу CNN Салех заявил, что Багдад ни при каких обстоятельствах не позволит США использовать базы на территории страны для нападения на соседний Иран.

"Мы не хотим, чтобы наша территория была плацдармом для каких-либо враждебных действий против любого из наших соседей, включая Иран", - сказал Салех.

Он подчеркнул: "Это определенно не является частью соглашения между иракским правительством и Соединенными Штатами".

1гк бм

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