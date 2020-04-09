Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 11:44

Дубай. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Ирака Бархам Салех выдвинул главу иракской разведки Мустафу аль-Каземи кандидатом на пост премьер-министра, сообщил в четверг телеканал "Аль-Арабийя".

Это уже третья кандидатура на пост премьера Ирака, выдвинутая за этот год.

"Аль-Арабийя" напоминает, что предшественник аль-Каземи - экс-губернатор священного для мусульман-шиитов города Эн-Наджаф Аднан аз-Зурфи - ранее снял свою кандидатуру.

"Мой уход направлен на то, чтобы сохранить единство Ирака", - говорилось в его заявлении.

Телеканал напоминает, что попытки сформировать новое правительство в Ираке не увенчались успехом с тех пор, как в декабре прошлого года премьер-министр Адель Абдул Махди подал в отставку после масштабных и длительных антиправительственных демонстраций.

Кроме этого, экономика Ирака понесла серьезный ущерб от падения нефтяных цен и от пандемии коронавируса.

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