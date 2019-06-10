Дубай. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 13-14 июня в Бишкеке.
Х.Рухани отправится в столицу Киргизии в четверг, сообщили в понедельник иранские СМИ.
Странами-членами ШОС являются Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Иран имеет в ШОС статус наблюдателя.
Ранее сообщалось, что президент Ирана примет также участие в саммите стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в Душанбе 14-15 июня.
1ак вв