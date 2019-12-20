Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 12:42

Токио. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в пятницу вновь подверг критике односторонний выход США из соглашения по иранской ядерной программе.

"Я решительно осуждаю США за односторонний и иррациональный выход (из сделки - ИФ)", - приводит агентство Associated Press слова Рухани, который находится с визитом в Японии.

Он выразил надежду, что Япония и другие страны предпримут шаги для сохранения соглашения.

Со своей стороны премьер Японии Синдзо Абэ призвал Тегеран полностью выполнять свои обязательства в рамках соглашения и "играть конструктивную роль в достижении мира и стабильности в регионе".

Президент Ирана в пятницу проводит переговоры с Абэ в Токио. Эта поездка Рухани стала первым за 19 лет визитом иранского президента в Японию.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана.

В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть санкции в отношении Ирана. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. В ноябре в рамках очередного этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

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