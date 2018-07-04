Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 20:43 04.07.2018 - 20:43

Дубай. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани после встречи с гендиректором МАГАТЭ Юкией Амано заявил, что после выхода США из соглашения по иранской ядерной программе Тегеран может пойти на снижение масштабов сотрудничества с этой организацией.

"Ответственность за изменение уровня сотрудничества Ирана с МАГАТЭ лежит на тех, кто создал эту новую ситуацию (вокруг соглашения - ИФ)", - приводят иранские СМИ слова Х.Рухани.

Он уточнил, что если Иран не будет получать выгоды от действия этого соглашения, после выхода из него США, то иранские власти могут принять "новые решения".

ПОСЛЕДУЕТ

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line