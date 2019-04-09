Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 9:19

Дубай. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что настоящим лидером мирового терроризма являются Соединенные Штаты.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о решении внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

"Кто вы такой, чтобы наклеивать ярлыки на революционную структуру?" - задал вопрос президент, выступая в эфире государственного телевидения Ирана.

Он подчеркнул: "Вы стремитесь использовать террористические группы в качестве средства против народов региона... вы и есть лидер мирового терроризма".

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