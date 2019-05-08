Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 8:00

Дубай. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД, заявил в среду в эфире иранского телевидения, что эти шаги не являются "концом для соглашения".

Он сообщил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению соглашений по СВПД.

По его словам, на этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана.

Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана. В частности будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. Если же они будет вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!