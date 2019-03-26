Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 12:18

Дубай. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани осудил решение администрации США признать за Израилем суверенитет над Голанскими высотами, заявив, что это противоречит международному праву.

"Никто не мог вообразить, что человек в Америке придет и отдаст землю народа другой

стране, стране-оккупанту вопреки международным законам и конвенциям. Такой шаг является беспрецедентным в нынешнем столетии", - приводят иранские СМИ слова Х.Рухани.

Накануне президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН этого решения не признал. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

1кю ар

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